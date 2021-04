Ilary Blasi, altra pessima notizia: è accaduto di nuovo

Un’altra spiacevole notizia per Ilary Blasi ed il suo team: non è la prima volta che accade, i dati sono veramente scoraggianti

Ilary Blasi ed il suo team composto da Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi devono cominciare a tirare le somme dopo la sesta puntata del reality show, L’Isola Dei Famosi. Ancora una volta, infatti, alla redazione arrivano dati scoraggianti in merito agli ascolti della puntata di ieri, giovedì 1 aprile.

Anche ieri, infatti, in occasione della sesta puntata sono stati registrati soltanto 3.176.000 spettatori netti per il 18,13% di share. Un dato ancora in decisivo calo rispetto ai 3.394.000 spettatori e il 18,77% di share di lunedì 29 marzo che, a loro volta, erano diminuiti rispetto a quelli della volta precedente. In ogni caso, L’Isola Dei Famosi non sta convincendo quanto deve.

Ilary Blasi, battuta nuovamente dalla Rai: cos’è che non funziona?

Anche ieri sera, Ilary Blasi ha incontrato un forte concorrente da Mamma Rai: il primo episodio della sesta stagione di A Un Passo Dal Cielo con Daniele Liotti che ha totalizzato 5.154.000 spettatori pari al 22,51% di share. Tuttavia, L’Isola dei Famosi se li sogna dei dati così, il massimo che ha raccolto davanti al teleschermo per la puntata del reality show è stato di 3.602.000 spettatori e il 21,68% di share della primissima puntata.

La puntata meno vista di quest’edizione del reality è quella di giovedì 18 marzo che ha raccolto 3.047.000 telespettatori e il 17,88% di share. La concorrenza, anche in quel caso, era molto forte: la fiction Carosello Carosone ha appassionato 5.518.000 spettatori pari al 22.9% di share. Sfortuna o poco interesse nel programma? Ilary Blasi non si arrende e porta avanti la conduzione con il sorrisone che la contraddistingue.