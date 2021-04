Calciomercato, la Juventus prova a chiudere la trattativa per il bomber dati gli addii quasi certi di Alvaro Morata e Paulo Dybala.

La Juventus è alla ricerca costante di un attaccante che possa inserirsi alla perfezione negli schemi del “Maestro” Andrea Pirlo. La società continua a sostenere l’ex faro del centrocampo bianconero e così vorrebbe pescare dal mercato giocatori che rispondano all’identikit tracciato dal mister.

Il primo intervento dovrà essere effettuato in attacco. Dopo Cristiano Ronaldo il nulla. Paulo Dybala andrà molto probabilmente via a giugno mentre Alvaro Morata potrebbe non essere riscattato. Così, la Juventus ha deciso di iniziare a sondare il terreno per uno dei giocatori già cercati nella sessione di mercato invernale.

Calciomercato Juventus, il bomber lo porta Raiola: lo scenario

Stando a quanto riporta Tuttosport, in cima alla wishlist redatta da Andrea Pirlo e consegnata nelle mani esperte di Fabio Paratici spunta il nome dell’ex bianconero Moise Kean. Mino Raiola è già al lavoro per trovare una sistemazione al suo assistito per la prossima stagione. L’Everton vuole monetizzare dalla cessione di Kean che gradirebbe rimanere al PSG, soddisfatto del suo rendimento.

Un ritorno in Italia non è del tutto da escludere perché la Vecchia Signora continua a restare vigile e a pensare di proporre uno con Ramsey o Rabiot. I Toffees non sarebbero troppi attratti dall’ipotesi, a meno che sul piatto della trattativa non venga messo il cartellino di Demiral.