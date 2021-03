Fortnite, aggiornamento alla 16.10: tutte le nuove skin e i bundle

Questa mattina, Fortnite ha lanciato l’aggiornamento alla versione 16.10. Ecco tutte le novità in Battaglia Reale, Salva il Mondo e Creativa

Questa mattina, i videogiocatori di Fortnite si sono svegliati con una spiacevole sorpresa: server offline. Nulla di allarmante, comunque. Come ormai già succede da anni, il battle royale di Epic Games è solito aggiornarsi alle prime ore della mattina. Uno stop momentaneo per introdurre tante novità sia per la Battaglia Reale che per Salva il Mondo e Creativa.

E così è stato anche questa volta. Finalmente l’update alla versione 16.10 del gioco è disponibile, e peserà ben 15.4 GB nella versione per PC. Un aggiornamento massiccio che porta con sé diverse novità già visibili e altre che verranno svelate col passare dei giorni. Andiamo a vedere cosa cambia a livello di gmeplay e nuove aggiunte sin da subito.

Fortnite, tutte le novità dell’aggiornamento alla versione 16.10

Partiamo dalla modalità Battaglia Reale, fiore all’occhiello di Fortnite. Con l’aggiornamento alla versione 16.10, il battle royale si arricchisce di diversi elementi cosmetici e varianti di skin già presenti nel gioco. Nell’immagine sopra è possibile vedere alcune anticipazioni rese note dal noto leaker HYPEX. Ci saranno poi tanti nuovi bundle pack con skin, emote e mimetiche, anch’essi svelati dal HYPEX stesso su Twitter. Nessuna modifica a livello di mappa invece, intuibile considerando il recente arrivo della Stagione 6. A livello di personaggi, invece, sono in arrivo gli NPC Hyde, Webstrer, Galactico e Derby Dominator (dedicati al calcio).

Parlando invece della modalità Salva Il Mondo, sono stati introdotti i seguenti nuovi personaggi:

Cavaliere di Palude

Ken il Mostro marino

Carburo

Stella Ammantata

Barbablake il Cuornero

Coniglietta Penny

Jonesy Coniglio Incursore

Coda di cotone occhio di falco

Infine per la Modalità Creativa, Epic Games ha introdotto il potenziamento salute che permette di modificare il livello di salute e scudo dei giocatori.