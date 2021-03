Anticipazioni Uomini e Donne, è crisi totale: brutta notizia per i fan

Anticipazioni Uomini e Donne | Quest’oggi, 30 marzo, sarà crisi totale nel parterre di Maria De Filippi: i fan devono prepararsi ad una brutta notizia?

Quest’oggi, come di consueto, nella prima fascia pomeridiana di Canale 5, subito dopo la soap Una Vita, andrà in onda Uomini e Donne. La puntata di oggi dovrebbe essere l’ultima parte della puntata iniziata venerdì scorso.

Al centro dello studio dovrebbe esserci, secondo quanto riferito da Sussidiario.net, la tronista Samantha Curcio che attualmente non è riuscita a trovare ancora un corteggiatore con cui instaurare un rapporto più profondo. Al momento sta conoscendo Alessio, ma di lui non si fida totalmente. Nei prossimi giorni dovrebbe conoscere nuovi corteggiatori, ma il difficile percorso che sta affrontando da quando è entrata ad Uomini e Donne potrebbe portarla anche ad abbandonare, come fatto da Gianluca nei mesi scorsi.

I tronisti uomini, Massimiliano e Giacomo, stanno invece costruendo alcuni rapporti importanti con le corteggiatrici.

Anticipazioni Uomini e Donne, la situazione nel trono over

Al centro dello studio potrebbe sedersi anche Alessandro. Nei giorni scorsi aveva deciso di troncare con Maria Tonia, per frequentare solo Federica. Le cose tra i due pare stiano andando molto bene. Spazio, dopo tempo, anche ad Armando Incarnato che sta conoscendo Isabella. Non mancheranno, come al solito, gli accesi diverbi con la tremenda Tina Cipollari che metterà a dura prova la pazienza di alcuni.

Per chi non dovesse riuscire a vedere la puntata live, basta collegarsi alla piattaforma Mediaset Play che permette agli utenti di rivederla grazie alla funzione on demand. E’ disponibile anche il portale Witty Tv, i quale contiene tutte le puntata dei programmi diretti, prodotti o condotti da Maria De Filippi.