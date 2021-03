Gianni Morandi, messaggio di auguri dall’ospedale: le sue condizioni

L’amatissimo Gianni Morandi, nonostante resti ancora ricoverato e con le mani fasciate, non riesce a fare a meno dei social: gli auguri su Instagram

Dopo il drammatico incidente che ha interessato Gianni Morandi lo scorso 11 marzo, l’amatissimo cantante resta ancora ricoverato in ospedale dove non può fare a meno dei social. Seguitissimo sul suo profilo Instagram, il cantante tiene a rassicurare giorno per giorno i fan sulle sue condizioni di salute. Ma l’ultimo post ha emozionato tutti.

Morandi si trovava sulle colline bolognesi quando è scivolato in avanti cadendo nel fuoco che aveva appiccato per bruciare delle sterpaglie. Non riuscendosi a proteggere dalla caduta ha riportato delle profonde ustioni che hanno reso inevitabile il ricovero presso il Centro specializzato Grandi Ustionati di Cesena.

Nonostante le mani ancora fasciate, Morandi non riesce a fare a meno dei social. Dopo la foto pubblicata su Instagram 3 giorni fa dove ha scatenato alcune polemiche, oggi ha emozionato tutti con un messaggio di Pace.

Gianni Morandi e il suo messaggio che ha emozionato i fans

Dopo le polemiche che si sono scatenate in seguito alla foto pubblicata all’ospedale Bufalini di Cesena dove Gianni Morandi era in compagnia di sua moglie Anna, l’ultimo post del cantante ha emozionato davvero tutti.

Questa volta Morandi ha mostrato, anche se in parte, le ustioni alla mano sinistra mentre regge un ramoscello di ulivo: “Dall’ ospedale ‘Bufalini’ di Cesena, buona domenica delle Palme a tutti… Foto di Yash”. L’amatissimo cantante continua quindi la sua convalescenza all’ospedale Bufalini ma le sue condizioni, nonostante le fasciature, sembrano essere buone. Difatti Morandi si mostra sorridente come sempre.

Nei giorni scorsi ha invece scatenato qualche polemica una foto pubblicata in ospedale con sua moglie che lo aiutava a mangiare: “Arriva sempre un momento in cui abbiamo bisogno di chi ci ama… Foto di Yash”. Un’immagine bellissima che risalta il grande amore che non viene meno soprattutto nei momenti difficili.

Tra i tanti commenti dei suoi followers c’è chi ha scritto: “Con tanto rispetto per Gianni ma non è giusto postare questa foto molte persone sono all’ospedale soli senza vedere i parenti”, “Strano non dovrebbe andare nessuno a trovarlo in ospedale visto il periodo Covid”, “Poi in ospedale non possiamo andare a trovare i nostri parenti”.

Gianni e Anna non hanno però infranto alcuna restrizione anti-Covid in quanto in Emilia Romagna non vi sia alcuna regola che impedirebbe ai parenti di fare visita in ospedale ai degenti.