Calciomercato Juventus, vince Ronaldo: arriva un suo vecchio amico

Calciomercato Juventus, vince Ronaldo: pur di trattenere a Torino CR7, la società sembra disposta ad avallare le sue scelte

Formalmente il prossimo mercato della Juventus sarà seguito da Fabio Paratici e Pavel Nedved, come sempre. Ma l’impressione è che la società farà i tutto per convincere Cristiano Ronaldo ad onorare sin in fondo il suo contratto, accontentando le sue richieste sugli elementi che servono per rinforzare il gruppo, anche se può significare invecchiare la rosa.

In questo filone si inserisce il possibile arrivo a Torino del brasiliano Marcelo che è dato come sicuro partente dal Real Madrid a fine stagione, Zidane lo sta impiegando con il contagocce, lui sente di essere ai margini del progetto ma non pensa di essere finito e quindi cerca nuovi stimoli. Così a fine stagione andrà via e rimane solo da capire se il Real gli concederà il cartellino pur di sgravarsi di un ingaggio pari a 11 milioni di euro.

Una soluzione caldeggiata anche da CR7 che così avrebbe un suo uomo di fiducia a sinistra e farebbe pesare ancora di più il suol ruolo nel club. Secondo le indiscrezioni, per Marcelo sarebbe pronto un biennale da 6 milioni netti a stagione.

Cristiano Ronaldo rimarrà alla Juventus? Il suo manager sta sondando anche altre piste all’estero

Un potenziale affare che però al momento non frema le voci sulla partenza del campione portoghese da Torino. Oggi c’è stato un primo passo, l’incontro tra il suo potentissimo manager Jorge Mendes e il presidente del Real Madrid, Florentino Perez che ha ribadito la decisione del club. Massima stima per uno che ha dato tantissimo, ma la politica è quella di puntare su top player giovani.

Nel mirino delle ‘merengues’ ci sono giocatori molto più giovani, come Kylian Mbappé ed Erling Haaland che possono garantire presente e futuro al contrario di CR7. Madrid però non è l’unica opzione perché rimangono aperte le piste in direzione del Paris Saint Germain e del Manchester United, con sviluppi possibili da qui ai prossimi mesi.