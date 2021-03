Morta Jessica Walter, l’attrice si spegne ad 80 anni

Ad 80 anni si è spenta l’attrice americana Jessica Walter, celebre per il ruolo della madre della famiglia Bluth in Ti presento i miei

L’attrice statunitense Jessica Walter è morta nel sonno, all’età di 80 anni, mercoledì scorso, ma la notizia è giunta solo nelle ultime ore. A dare l’annuncio sua figlia Brooke Bowman, dirigente della Fox Entertainment. “E’ con il cuore pieno di tristezza che annuncio la scomparsa della mia amata mamma Jessica. Attrice che ha lavorato per oltre sei decenni, amava donare gioia agli altri attraverso la sua interpretazione sia nello shcermo che nella vita reale. Mentre la sua eredità vivrà attraverso il suo lavoro, sarà anche ricordata da molti per l’arguzia, la classe e in generale la gioia di vivere”, le commoventi parole.

La carriera di Jessica Walter

Jessica Walter, nata a New York nel 1941, aveva cominciato la carriera da attrice dopo gli studi di recitazione in una scuola del suo paese. Il suo primo film fu Brivido nella notte (1971) di Clint Eastwood e grazie ad esso fu candidata al Golden Globe come miglior attrice protagonista.

Nel 1975 vinse un Emmy come protagonista della serie Amy Prentiss. Negli ultimi anni si è fatta conoscere per l’interpretazione della madre della famiglia Bluth in Arrested Development, in Italia conosciuto come Ti presento i miei. Ha fatto anche da doppiatrice nella serie animata Archer.