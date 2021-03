Cashback, è ufficiale: arriva una grandissima novità per quanto riguarda il concorso digitale. Ecco cosa cambia da oggi in poi

Altro che chiusura o ridimensionamento per ora: il cashback, anzi, si aggiorna. In attesa di capire quale sarà il destino dell’intervento introdotto nel 2020 dal governo Conte e che adesso sta facendo discutere non poco, arriva un’importante novità per quanto riguarda la misura attuata per incentivare all’uso della moneta digitale per fronteggiare l’evasione fiscale.

Cashback, è ufficiale: arriva una novità

Si tratta della modalità di pagamento, perché da oggi sarà possibile conteggiare le operazioni anche con le carte socio di alcune catene come Esselunga, Coop e Conad. Si potrà quindi pagare anche con Fidaty Oro, Supercard o Più Conad Card e vedersi aumentare le operazioni nell’app Io per centrare le 50 transazioni oppure provare a centrare il supercashback.

Non si dovrà fare altro che andare in ‘pagamenti‘ e inserirsi nella nuova voce che apparirà in basso, ovvero “carta di pagamento supermercati” nel cui sottotitolo si legge “le carte emesse dalle catene di supermercato che usi per pagare la spesa”. Fatto ciò, si potrà usare sia la carta inizialmente inserita che questa nuova. Per tutte e tre le card si parla di carte gratuite, attivabili senza alcun costo e che comportano in parallelo numerosi vantaggi.

Una notizia, questa, che fa ricredere i tanti che credevano in un cashback ormai sulla via del tramonto. Risulta difficile pensare che venga introdotta una tale novità per poi cancellare tutto già a fine giugno. Più verosimile, al massimo, che ci sia un ridimensionamento che accantonerebbe appena il supercashback, ma che lascerebbe intatta la possibilità di assicurarsi 150€ a semestre.