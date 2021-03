Cannucce McDonald’s, alcune valgono una fortuna: quali sono

Da quando sono state ritirate, le vecchie cannucce McDonald’s possono valere una fortuna: ecco quanto

E’ diverso tempo che la catena di fast food più famosa al mondo, la McDonald’s, ha iniziato ad adottare un atteggiamento maggiormente eco-sostenibile. In primis, l’impego di plastica è diminuito e quindi alcuni hanno deciso vendere le vecchie cannucce a prezzi davvero elevati.

A stupire non è il prodotto in sé in vendita, ma il prezzo. Alcune cannucce, appunto di plastica, sono state ritirate nel 2018 ed i fortunati detentori hanno deciso di venderle su eBay a prezzi fino a 5000 euro.

Non solo le cannucce, tutti i ‘reperti’ di McDonald’s

In vendita su eBay ed altri siti di compravendita per privati, non ci sono solo le cannucce. Vanno molto infatti le sorprese delle varie serie Happy Meal, tra cui gli Snoopy del 1999.

Ci sono diversi lotto di bicchieri di marchi come Coca-Cola e tazze del Mc Cafè, venduti a prezzi oscillanti tra i 20 ed i 50 euro.

Costano molto meno, ma sono altrettanto diffuse le spille McDonald’s di vario genere. Queste, tendenzialmente, costano circa 2.80, ma c’è qualcuna che costa di più. Ad esempio, quella del miglior dipendente del mese in Nord Corea che è in vendita a 50 euro.