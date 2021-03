Calciomercato Inter, spunta un nome a sorpresa: affare da 30 milioni

Calciomercato Inter | L’amministratore delegato Beppe Marotta sta pensando ad un nome a sorpresa per la trequarti. I dettagli

L’Inter, sempre attenta al mercato, sta già studiando le mosse in entrata per la prossima stagione. Secondo quanto riferito da Fichajes.net, l’amministratore delegato Marotta avrebbe messo nel mirino un nuovo profilo. Si tratta di Nabil Fekir, attualmente in forza al Real Betis, che potrebbe agire da quinto di sinistra offensivo o alla Eriksen. Il calciatore, dal canto suo, avrebbe intenzione di giocare nuovamente in Champions come accaduto con il Lione. Fekir costa circa 25-30 milioni di euro, ma Marotta dovrà battere la concorrenza di Liverpool e Manchester United. Diverse le alternative, a partire da De Paul dell’Udinese che costa sui 35 milioni di euro.

Calciomercato Inter, accordo con Lautaro per il rinnovo

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, l’Inter è vicinissima al rinnovo di Lautaro Martinez fino al 2024. L’accordo sarebbe stato raggiunto sulla base di 4.5 milioni di euro, più bonus.

Nel nuovo contratto inoltre, a differenza di ora, non dovrebbe esserci la clausola. Questo lo spinge a restare per almeno un’altra stagione, la prossima, alla corte del tecnico Antonio Conte. Qualora i nerazzurri decidessero di sacrificare un pezzo pregiato in estate, più probabile vada via Lukaku. Il belga, che costa circa 100 milioni di euro, è ambito da Manchester City e Barcellona.