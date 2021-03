Calciomercato Milan, nuovo obiettivo sugli esterni: gioca in Serie A

Calciomercato Milan | Si studia un nuovo colpo per gli esterni d’attacco: il calciatore gioca in Serie A. Tutti i dettagli

Il Milan ormai gioca con il suo rodato 4-2-3-1 e molto probabilmente costruirà la squadra della prossima stagione, ancora su questo modulo qua. L’intenzione della dirigenza, a tal proposito, sarebbe quella di fare il salto sulla fascia destra d’attacco. Attualmente in rosa, di ruolo, ci sono Saelemaekers e Castillejo. Il primo, giovane dalle belle speranze, non è ancora un campione che sa fare la differenza, mentre lo spagnolo non convince e molto probabilmente partirà a parametro zero in estate.

Il principale obiettivo, ormai da mesi, porta a Florian Thauvin del Marsiglia che, però, nelle ultime settimane, pare si stia convincendo a rimanere. L’alternativa valutata da Maldini e Massara sarebbe quella di Orsolini del Bologna. E’ forte la possibilità che il calciatore vada via da Bologna in estate ed i rossoblu, per lasciarlo partire, chiedono 20 milioni di euro. Attualmente guadagna 1.1 milioni di euro a stagione e si accontenterebbe di una cifra inferiore rispetto a quella del collega francese.

LEGGI ANCHE—> Calciomercato Juventus, deciso il destino di Ronaldo: scelta definitiva

Calciomercato Milan, si valuta la situazione trequartisti

Il rinnovo di Calhanoglu è uno dei punti in agenda che premono il Milan. C’è il concreto rischio che non si raggiunga un accordo, motivo per il quale il turco lascerebbe il club in estate a parametro zero.

LEGGI ANCHE—> Lazio, morto Daniel Guerini: il giovane della Primavera aveva 19 anni

La dirigenza, indipendentemente da ciò, sta valutando come muoversi riguardo al ruolo di trequartista. In primis, c’è in agende un incontro con il Real Madrid per parlare del riscatto di Brahim Diaz. Piacciono poi Vlasic del CSKA Mosca e Pessina dell’Atalanta. Su quest’ultimo, tra le parti c’è anche una clausola a favore dei rossoneri che prevede il 50% della futura rivendita.