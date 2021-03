Amici 20, clamoroso annuncio: “Vi svelo il vincitore”

Comincia il toto vincitore di Amici 20 alla seconda puntata del serale, ma qualcuno è già certo su chi vincerà quest’edizione

Gaia è stata la prima ad uscire dal talent show al serale di sabato scorso ed è stata l’unica ad aver rilasciato un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni. Proprio a loro, ha svelato quale sarà l’esito di quest’edizione di Amici di Maria De Filippi: Sangiovanni ed Aka7even si giocheranno la finale.

LEGGI ANCHE > > > Covid, Al Bano annuncia la sua decisione: fan sorpresi



La giovanissima cantante del talent non ha rinunciato a bellissime parole per Maria De Filippi, la “mamma” di quel programma: “Mi ha detto che devo guardare anche le cose che vanno bene, oltre quelle che non vanno bene. Le critiche vanno assimilate, ma bisogna guardare il contesto a 360 gradi”.

NON PERDERTI > > > Tommaso Zorzi, la lettera della Meloni: cos’è successo sui social



Amici 20, la vittoria di Rudy Zerbi su Gaia: come l’ha presa

Abbiamo raccontato delle parole dure che Rudy Zerbi ha proferito nei confronti di Gaia sostenendo che la sua fosse un’occupazione abusiva di un posto al serale (CLICCA QUI PER APPROFONDIRE). Gaia è stata punzecchiata anche su questo durante la sua intervista: “Prima di entrare nella scuola non avevo la consapevolezza di non saper emozionare. Sono stata subito messa in discussione e io stessa mi sono messa in discussione e ho cercato di lavorarci e continuerò a farlo, anche al di fuori del programma, finché un giorno anche Rudy Zerbi si ricrederà”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Fabrizio Corona, nuovo messaggio strappalacrime dal carcere – FOTO



Non era la prima volta che Gaia tentava l’ingresso all’interno del talent show, ci ha provato a partire dai suoi 15 anni, ma non è mai andata oltre questi. Quest’anno non si aspettava la chiamata, sosteneva che il provino fosse andato peggio degli altri anni ed invece, con grande sorpresa, è riuscita ad arrivare in finale.