Barbara D’Urso, brutta sorpresa: i fan non se l’aspettavano 

Barbara D’Urso, arriva una notizia inaspettata che gela tutti i fan. Ecco cosa è successo in queste ore.

Altra brutta batosta per Barbarsa D’Urso sul fronte ascolti. In un periodo storico non proprio esaltante da questo punto di vista, si registra un altro preoccupante sorpasso in ambito di share. Il programma ‘Live non è la D’Urso’, prossimo tra l’altro anche alla chiusura con tanto di ultima puntata la prossima settimana, è stato infatti superato da ‘Che tempo che fa’ condotto da Fabio Fazio e Francesca Fialdini ieri sera.

Barba D’Urso sorpassata ancora sugli ascolti

Il programma della conduttrice napoletana ha registrato 2.124.000 telespettatori pari al 12,50 % di share: numeri importanti ma comunque lontani dagli standard di un tempo e soprattutto dalle aspettative a fronte dei grossi investimenti di Mediaset per ogni singola puntata. Che Tempo che Fa e Che Tempo che Fa – Il Tavolo hanno ottenuto rispettivamente 3.140.000 spettatori, con 11,17% di share, 1.691.000 per una nuova quota di 7,6%.

Meglio del programma della D’Urso anche ‘Il giudice Meschino’ su Rai 1, miniserie con protagonista Luca Zingaretti nelle vesti del procuratore aggiunto Alberto Lenzi che ha raggiunto un picco clamoroso del 21.91% pari a 4.982.000 telespettatori. E il tutto nonostante sia stata trasmessa già nel lontano 2014. La domanda quindi è lecita: cosa sta succedendo alla regina delle televisione?