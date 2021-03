Calciomercato Milan, sfuma il grande obiettivo: “Accordo ad un passo”

Calciomercato Milan, è quasi sfumato un obiettivo per la trequarti. Il presidente ha annunciato l’accordo imminente

Mancano poche ore a una delle sfide più importanti della stagione del Milan. Questa sera, San Siro ospiterà il Manchester United per gli ottavi di finale di ritorno di Europa League. Gli uomini di Pioli sono forti dell’1-1 rimediato all’andata e passerebbero anche con uno 0-0. Dall’altra parte, Solskjaer e i suoi vogliono portarsi a casa la qualificazione.

Intanto, la società continua a lavorare anche in ottica calciomercato. Uno dei reparti dove più urgono rinforzi è la trequarti, e in maniera particolare la fascia destra. Castillejo non ha mai convinto a pieno, ed è per questo che Maldini e Massara stanno cercando un giocatore che possa alternarsi con Saelemaekers. Uno degli obiettivi era Otavio del Porto, ma qualcosa sembra essere cambiato.

Calciomercato Milan, Otavio verso il rinnovo: “Siamo vicini”

Difficilmente Otavio arriverà al Milan nella prossima sessione di calciomercato. In scadenza con il Porto a giugno di quest’anno, sta trattando con il suo club per il rinnovo. Stando a quanto affermato dal presidente Pinto Da Costa, l’accordo sembra essere ormai ad un passo. “Stiamo parlando coi rappresentati del giocatore per prolungare il suo contratto con noi” ha ammesso ai microfoni di Porto Canal: “Mancano solo alcuni dettagli da limare, ma resterà con noi“.

Nulla da fare quindi per Maldini e Massara, che puntavano a portarlo in Italia a parametro zero. Ora l’obiettivo numero uno diventa Florian Thauvin del Marsiglia, anche lui in scadenza a fine stagione. Potrebbero spuntare però anche nomi a sorpresa, per una sessione estiva di mercato che si preannuncia ricca di colpi per i rossoneri.