Calciomercato Juventus, tris di rinforzi per Pirlo: si punta un big della Serie A. L’allenatore ha chiesto di potenziare la rosa per la prossima stagione

La Juventus è ancora in corso per la conquista dello scudetto in questa stagione, anche se il distacco pesante dall’Inter (10 punti con una gara da recuperare) non lascia ben sperare. Nelle ultime cinque partite sono arrivate quattro vittorie e un pareggio (con il Verona al Bentegodi) ma i nerazzurri continuano a viaggiare a pieno ritmo. In mezzo c’è stata la delusione contro il Porto, con l’eliminazione ai supplementari negli ottavi di finale di Champions League. Come lo scorso anno la Vecchia Signora non ha superato il primo scoglio degli scontri diretti, palesando ancora delle lacune piuttosto importanti. Cristiano Ronaldo non ha fatto la differenza ed è finito sotto la lente d’ingrandimento. Il portoghese potrebbe essere ai titoli di coda nella sua esperienza a Torino, ma prima va trovato un acquirente in grado di coprire il suo ingaggio monstre (31 milioni netti a stagione).

Al di là di CR7, Pirlo ha comunque bisogno di rinforzi per poter costruire un ciclo vincente come i suoi predecessori.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, 60 milioni per la stella: il ritorno è possibile

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, dalla Spagna: scambio super per Haaland

Calciomercato Juventus, tris di rinforzi per Pirlo: Gosens, Locatelli e Milik

I nomi che Paratici sta trattando per il 2021/2022 vengono tutti dalla Serie A, o ci sono comunque transitati. Si tratta di un tris di ottimo valore e prospettiva, anche per ringiovanire la rosa come voluto dal presidente Agnelli. Gosens, Locatelli e Milik, uno per reparto, per rifondare una spina dorsale solida. Alex Sandro è ormai al suo ultimo anno e andrà via a giugno, con l’esterno dell’Atalanta che è da tre anni il migliore nel suo ruolo nel nostro campionato. Un investimento di circa 30 milioni dovrebbe convincere i Percassi a lasciarlo partire.

Stesso discorso per Locatelli, leggermente più caro (circa 40 milioni), ma ugualmente di grande rendimento con il Sassuolo. Un centrocampista completo da inserire al fianco di Bentancur e Arthur, nel cuore della mediana. In avanti invece il prescelto è Milik. L’ex Napoli è finito al Marsiglia ma può liberarsi con una clausola da 12 milioni. Un prezzo abbordabile per quello che dovrebbe diventare l’alternativa ad Alvaro Morata. Nomi non di primissimo piano ma di sicuro affidamento e con grande conoscenza della Serie A. E’ finito il periodo degli effetti speciali, a Vinovo vogliono tornare a fare le cose semplici.