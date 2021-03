Maradona, rivelazione assurda: lo ha ispirato proprio Diego!

Diego Armando Maradona tempo fa ha fatto da ispiratore per uno dei più grandi cartoni animati di sempre: la rivelazione

Il creatore del famosissimo Capitan Tsubasa, da noi conosciuto come Holly e Benji, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Revista Libero. Yōichi Takahashi ha rivelato che Holly “era Maradona”. Quest’ultimo si sarebbe ispirato al Mondiale Under 20 che il Pibe de Oro vinse in Giappone. Poi ha aggiunto: “Provo un amore platonico per lui”. Successivamente Takahashi creò anche un personaggio argentino che rappresentava proprio Diego.

Maradona, il figlio rivela: “Combattiamo per sapere la verità”

“Mio padre non è morto per un caso, sicuramente. Questa guerra la stiamo combattendo per sapere la verità. Inoltre siamo contenti dell’appoggio che siamo ricevendo”. Queste le parole di Diego Jr che, ospite a TikiTika su Italia 1, è tornato a parlare della morte di Maradona che rimane accerchiata da un alone di mistero. Al momento è indagato il medico Luque per omicidio colposo, ma non solo. Questo intervento ha segnato un boom di ascolti per il programma ora condotto da Piero Chiambretti.

Lo stesso ha anche speso parole per il Napoli e l’attuale tecnico Rino Gattuso: “Durante la stagione c’è stato qualche problema con la società, ma ora credo che stia meritando la conferma. Spero possa restare a Napoli, anche se temo sia una pista difficile da percorrere”.