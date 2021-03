Il principe Harry ha provato ad avere un confronto con il padre Carlo e il fratello William, ma i rapporti nella Royal Family continuano a non essere buoni

L’intervista rilasciata da Meghan Markle e il principe Harry nella trasmissione di Oprah Winfrey continua a far discutere. Dalle accuse di razzismo alla Royal Family, riguardo l’interesse sul colore della pelle del piccolo Archie, alla “pressione psicologica” nei confronti dell’americana ai tempi di permanenza a Buckingham Palace. Dopo il gelo iniziale, ora sembrano esserci stati degli approcci di riconciliazione tra le parti, non andati proprio nel migliore dei modi.

Harry ha avuto recentemente un colloquio con il fratello William e con il principe Carlo.

A rivelarlo è stata Gayle King, amica di Oprah e della duchessa del Sussex, che durante la trasmissione della CBS “This Morning“, ha riferito di un colloquio tra Harry e i familiari più stretti. Il confronto sarebbe andato in scena nello scorso fine settimana, con una sostanziale freddezza che va avanti.

“Beh, non sto cercando di dare una notizia, ma in realtà li ho chiamati per vedere come si sentivano, ed è vero, Harry ha parlato con suo fratello e ha parlato anche con suo padre“, ha detto la King. “La parola che mi è stata data è che quelle conversazioni non sono state produttive. Ma sono contenti di aver almeno avviato una conversazione“.

Harry ha parlato con William e Carlo: ancora problemi nella Royal Family

Gayle King si è spinta anche oltre nel suo racconto: “Ciò che turba maggiormente Harry e Meghan è che la Royal Family continua a dire che vogliono risolvere la questione in privato, pur continuando ad alimentare false storie denigratorie contro Meghan”.

In più sottolinea come al momento nessuno abbia parlato proprio con la Markle, tenendola al di fuori dei chiarimenti di famiglia. Un atteggiamento esso stesso di esclusione e distacco che non aiuta a distendere gli animi.

“Posso però dire che da parte di Harry e Meghan c’è voglia di archiviare questa storia e riprendere i rapporti. Alla fine questa è la famiglia reale e devono conviverci nel bene e nel male. Basterebbe che da Londra facessero una comunicazione ufficiale per mettere a tacere tutte queste voci, anche di razzismo. La mancanza di chiarezza sta dando fastidio anche alla coppia“, conclude la King.

L’unico che si era esposto pubblicamente sulla vicenda nei giorni scorsi è il principe William, proprio sul tema di Archie e del colore della sua pelle.

“Non siamo assolutamente una famiglia razzista“, assicura il primogenito di Carlo e Diana. Poi sul confronto con Harry aveva aggiunto: “No, non gli ho ancora parlato, ma lo farò“.

Ebbene il colloquio sembra essere arrivato, ora vedremo se sarà sufficiente per ricucire uno strappo che appare sempre più grande.