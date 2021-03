Morto Yaphet Kotto, attore di Alien e James Bond: aveva 81 anni

Triste notizie nel mondo del cinema: all’età di 81 anni è scomparso Yaphet Kotto. L’attore aveva recitato in Alien e James Bond

Un triste martedì per gli appassionati del cinema. All’età di 81 anni, è scomparso il noto attore statunitense Yaphet Kotto. Conosciuto principalmente per aver interpretato il ruolo del meccanico Dennis Parker in Alien e per il cattivo nel film Agente 007 – Vivi e lascia morire, ma non solo. Di recente aveva recitato in Witless Protection, senza dimenticare la presenza in A-Team, La signora in giallo e Law & Order.

A darne l’annuncio la moglie, che ha pubblicato un post su Facebook. “Sono scioccata per la sua scomparsa. Yaphet Kotto è morto ieri sera intorno alle 22:30. Si tratta di un momento doloroso per me, perché devo avvisare fan, amici e famiglia di mio marito. Aveva molti progetti in vista, interviste e offerte di film” ha scritto la donna.

Yaphet Kotto, l’annuncio della moglie: “Ti amo e sarai sempre nel mio cuore”

Yaphet Kotto è scomparso ieri sera, all’età di 81 anni. A darne l’annuncio la moglie, con un lungo e struggente post sulla sua pagina Facebook. “Avevi ancora in programma di pubblicare il tuo libro e costruire un’organizzazione religiosa basata su Yogananda. Hai interpretato spesso il ruolo del cattivo, ma per me sei un eroe. Bravo uomo, padre e marito raro da trovare. Una vera e propria leggenda per Hollywood. Riposa in pace tesoro, mi mancherai ogni giorno. Sei il mio miglior amico, il mio rock. Ti amo e sarai sempre nel mio cuore, fino a quando non ci rivedremo” le sue parole.

Yaphet Kotto è nato a New York nel 1939 e, dopo aver studiato agli Actors Studio, approda nei teatri della Grande Mela. È però il cinema ad averlo portato al successo, soprattutto con 007 e Alien.