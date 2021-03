Da oggi, 15 marzo, e fino al 6 aprile scattano restrizioni massicce in tutte le regioni a zona rossa. Vediamo l’elenco dei negozi che possono rimanere aperti

L’Italia in massa torna in zona rossa e sarà così almeno fino al 6 aprile, data di scadenza del nuovo Dpcm varato dal governo Draghi. Molti non erano più abituati, ci sono regioni e province autonome passate dal giallo al rosso nel giro di poche settimane, difficile riabituarsi.

Eppure in Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto, Puglia, Campania, Molise, Lazio, Marche, Friulio Venezia Giulia e la Provincia di Trento sarà così. Molti esercizi commerciali chiusi, ma altri possono rimanere aperti, pur con alcune limitazioni legate agli orari e alla presenza del pubblico all’interno.

Italia in zona rissa, l’elenco delle attività commerciali che possono rimanere aperte



Vediamo insieme quali sono i negozi che nelle zone rosse possono continuare a rimanere aperti.

Negozi di abbigliamento e calzature per bambini e neonati

Negozi e megastore specializzati nella vendita al dettaglio di giochi e giocattoli

Negozi e megastore specializzati nella vendita al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati

Negozi e megastore di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Negozi specializzati nella vendita di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni

Negozi specializzati nella vendita di biancheria personale

Negozi e megastore specializzati nella vendita al dettaglio di alimenti per animali domestici in esercizi specializzati

Negozi e megastore specializzati al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Negozi e megastore specializzati nella vendita al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Negozi e megastore specializzati nella vendita al dettaglio di prodotti per bricolage come ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione, incluse ceramiche e piastrelle



Negozi e megastore specializzati nella vendita dettaglio di macchine e attrezzature e prodotti per agricoltura e giardinaggio

Negozi e megastore specializzati nella vendita al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati

Negozi e megastore specializzati nella vendita al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti compresi i fioristi

Negozi e megastore specializzati nella vendita al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio

Librerie

Concessionarie di autoveicoli e motocicli e relative parti ed accessori