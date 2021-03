Netflix, annunciata nuova serie TV originale: avrà un cast stellare

A partire dal 16 marzo 2021, su Netflix sbarca una nuova serie TV con un cast stellare: ci sarà anche una ex First Lady

Il 2021 di Netflix è iniziato nel migliore dei modi. La piattaforma streaming numero uno al mondo ha infatti già annunciato tantissime novità molto interessanti, sia per quanto riguarda contenuti video aggiuntivi che feature in più. Parlando di nuove aggiunte al già vastissimo catalogo, dal prossimo 16 marzo arriva uno degli originali più attesi.

Stiamo parlando di Waffles + Mochi, prodotto per spettatori più piccoli che potrà contare su un cast stellare. La casa di produzione è di proprietà di Barack e Michelle Obama, con quest’ultima che avrà un ruolo attivo nello show. Tanti i temi trattati, di cui l’educazione alimentare sarà il grande collante. Ci saranno anche altri grandi personaggi dello spettacolo come Rashida Jones, Gaten Matarazzo e Zach Galifianakis.

Netflix, tutti i dettagli di Waffles + Mochi

L’attesa è quasi finita: dal prossimo 16 marzo 2021, sbarca su Netflix Waffles + Mochi. Show per i più piccoli dedicato all’educazione alimentare, potrà contare su un cast stellare. Si parte proprio con i due migliori amici Waffles e Mochi che si ritrovano nel supermercato di Michelle Obama, dove verrano insegnati loro alcuni segreti su alimenti provenienti da ogni parte del mondo. Il tema è molto caro alla ex First Lady, che già durante la presidenza del marito aveva portato avanti una lotta nelle scuole, avviando anche una campagna di sensibilizzazione.

L’intento didattico della serie non si limita però alla conoscenza del cibo, ma si allarga anche alla scoperta di sé stessi, all’importanza dei legami, all’accoglienza delle diversità presenti nel mondo e a tanto altro.