Milano, festa con 27 persone in appartamento: identificati e denunciati

Sorpresi a festeggiare una festa di compleanno e la laurea di alcuni invitati: i carabinieri hanno identificato e denunciato 27 persone

Nonostante le restrizioni messe in campo a Milano nell’ultimo weekend in zona arancio scuro e dunque prima che Milano e la Lombardia tornano a tingersi di rosso non è mancato chi ha pensato di trasgredire le leggi attuate a causa dell’emergenza Coronavirus.

Nel corso di alcuni controlli sull’intero territorio, gli uomini del Nucleo Radiomobile di Milano (NORM) sono intervenuti in un appartamento preso in affitto da un 22enne in via Andrea Costa (MI). Nell’abitazione erano in corso i festeggiamenti per il compleanno del 22enne e la laurea di alcuni dei presenti.

27 le persone identificate e denunciate all’interno dell’abitazione. Erano tutti studenti universitari di età compresa tra i 23 ed i 28 anni.

La Lombardia entra in zona rossa

Milano e la Lombardia dalle ore 00.00 di lunedi 15 marzo tornano a tingersi di rosso. E’ questo in 5 mesi il quindicesimo cambio di colore per la Regione Lombardia. Una “nuova stretta necessaria” come ha dichiarato anche il Premier Mario Draghi lo scorso venerdì 12 marzo.

Intanto questo ultimo weekend in zona arancio scuro per Milano è stato blindato al fine di evitare gli assembramenti nelle zone prese d’assalto dalla movida. Difatti sono stati interdetti con le transenne gli accessi laterali della Darsena e contingentati invece gli accessi ai Navigli. Resta invece alta l’attenzione anche in altre zone di Milano, tra cui il Duomo e Corso Como.