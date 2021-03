Fabrizio Corona, il messaggio della mamma commuove tutti – FOTO 

Fabrizio Corona, toccante messaggio della mamma all’Italia e alla Giustizia. Il comunicato fa emozionare i fan.



Fabrizio Corona, arriva un toccante comunicato della madre dell’ex paparazzo. La nota è apparsa sulla pagina Instagram del 46enne catanese reduce da ore infernali dopo la notizia del ritorno in carcere. La decisione choc, un vero e proprio fulmine a ciel sereno, è giunta su decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano che ha deciso di interrompere la detenzione domiciliare in corso. Appresa la notizia sconvolgente, Corona si è tagliato i polsi e ha sofferto di una crisi isterica che lo ha mandato dritto in ospedale.

Fabrizio Corona, l’appello disperato della mamma

Adesso è attualmente ricoverato all’ospedale Niguarda nel reparto di psichiatria 2. Ore tremende per l’intera famiglia che ora chiede giustizia: “Per la prima volta dopo tanti anni – scrive mamma Gabriella – ti ho visto cambiato. Certo ancora i gravi problemi legati alla tua patologia sono da debellare del tutto, ma per i cittadini che in questa Italia cercano una giustizia giusta io dico che mio figlio è un perseguitato da un tipo di magistratura bigotta e priva di qualsiasi segno di sensibilità umana…”.

La donna lancia così un appello a tutte le mamme d’Italia e soprattutto alla Giustizia italiana: “A nome di tutte le madri che hanno i figli perseguitati io chiedo che questo abuso di potere finisca… perché il mio cuore è a pezzi ma… il mio onore di cittadina che credeva nella giustizia è stato trafitto da una lama piena di veleno e cattiveria. Che Dio ci aiuti affinché la giustizia possa vincere sull’ arroganza di chi non è in grado di capire”.