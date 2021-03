Chiara Ferragni, arriva l’amara confessione: “Ha un glaucoma all’occhio”

Chiara Ferragni, arriva l’amara confessione da parte della celebre infleuncer: l’annuncio preoccupa i suoi tantissimi fan.

E’ in dolce attesa e a breve avrà un secondo figlio, ma intanto Chiara Ferragni ha da poco fatto un’amara rivelazione a tutte le persone che la seguono. La celebre e bellissima influencer, infatti, ha ammesso che il suo bulldog francese è malato e che si augura che la situazione non peggiori da qui ai prossimi giorni. Un messaggio davvero triste che ha, di colpo, fatto spaventare i tantissimi fan della moglie di Fedez. Vediamo, però, di cosa si tratta nel dettaglio e proviamo a fare chiarezza su quello che sta accadendo in queste ore.

Chiara Ferragni, arriva l’amara confessione: le sue parole

Ecco quanto ammesso dalla Ferragni in alcune Storie pubblicate in queste ore sulla propria pagina Instagram: “Oggi abbiamo scoperto che Matilda ha un glaucoma all’occhio. E’ guarita dal tumore al cervello e ora questo. Mandatele good vibes e se avete esperienze personali scrivetemi qui“.

Pessime notizie, dunque, per la coppia Fedez-Ferragni quando manca pochissimo alla nascita del secondo figlio della celebre coppia.