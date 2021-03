Francesca Cipriani, annuncio dall’ospedale: “L’intervento è andato bene” 

Francesca Cipriani, annuncio dall’ospedale dopo l’intervento chirurgico della show-girl. Ecco come sta la show-girl.

“Ciao ragazzi, vi volevo salutare e rassicurare che l’intervento è andato bene. Un sorriso ve lo faccio: sto bene, devo soli riposare”. E’ con messaggio riferito in un video via Instagram che Francesca Cipriani ha rassicurato tutti i suoi fan. La show-girl, attualmente in ospedale per essere monitorata, è stata operata qualche giorno fa per una liposcultura. Lo aveva anticipato la stessa bionda esuberante nel salottino di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque.

Francesca Cipriani, intervento chirurgico ok

La donna abruzzese ha deciso di eliminare nell’immediato i chili messi durante i vari lockdown, ma senza aspettare troppo. Così niente dieta o allenamento: intervento chirurgico e via. Sui social sono tantissimi i messaggi di appoggio e di un rapido rientro a casa, ma sul web non mancano anche alcune critiche per l’essersi ‘gettata’ sotto i ferri – soprattutto in questo periodo – solo e unicamente per una questione estetica.

Da una parte c’è chi appoggia la sua scelta perché ciò che conta è stare bene con se stessi, dall’altra chi non la condivide ricordando anche le tantissime persone malate di Covid che in ospedale non ci sarebbero mai voluto andare. Il pubblico, come spesso accade per i personaggi televisivi, si divide.