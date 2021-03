Vaccino Covid, la Danimarca sospende l’uso di AstraZeneca: il motivo è legato a problemi in alcuni pazienti. Avrebbero riportato dei coaguli nel sangue

La campagna di vaccinazione subisce un brusco stop in Danimarca. Il Paese nord-europeo ha riscontrato dei problemi con alcuni pazienti sottoposti al farmaco di AstraZeneca. In realtà non è il primo Paese a manifestare dei problemi con i sieri di immunizzazione. L’Austria proprio ieri aveva sospeso un lotto di vaccino (numero ABV5300) dopo la morte di un paziente e il ricovero di un altro. Lettonia, Estonia e Lituania, assieme al Lussemburgo, hanno adottato la stessa decisione, interrompendo la somministrazione di un milioni di dosi in totale.

Una prima indagine dell’Ema non ha comunque evidenziato nessuna correlazione tra il vaccino AstraZeneca e il decesso dell’infermiera in Austria, nè con l’altra ricoverata in ospedale. In un comunicato si esclude che tra gli effetti collaterali delle dosi possano esserci degli effetti simili.

Vaccino Covid, la Danimarca sospende l’uso di AstraZeneca: alcuni pazienti presentano coaguli nel sangue

In Danimarca invece, la somministrazione è stata interrotta per la comparsa di alcuni coaguli nel sangue di pazienti vaccinati. I farmaci AstraZeneca sono al momento bloccati in attesa di approfondire la questione. La sospensione per ora prevista dalle autorità sanitarie locali è di 14 giorni, in via precauzionale. E’ stato assicurato che al momento non c’è evidenza di alcun legame, ma in attesa degli accertamenti del caso si è preferito interrompere le iniezioni.

“Stiamo attraversando la più grande campagna di vaccinazione mai registrata prima in Danimarca e dobbiamo procedere con cautela. Abbiamo bisogno di tutti i vaccini possibili per completare l’immunizzazione di massa e proprio per questo non è una decisione facile rinunciare ad alcune dosi. Però preferiamo essere sicuri prima di proseguire in sicurezza“, ha detto Soeren Brostroem, responsabile dell’autorità sanitaria. “Prima cercheremo di chiarire l’episodio e poi potremo continuare ad utilizzare il vaccino AstraZeneca“, ha concluso.