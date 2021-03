Regina Elisabetta, altro colpo di scena nella Royal Family: che annuncio! La polemica con Meghan e Harry continua a tenere banco nel Regno Unito

Continua a impazzare la polemica in Gran Bretagna riguardo le dichiarazioni rilasciate da Meghan Markle nell’intervista da Oprah Winfrey. La compagna del principe Harry ha scoperchiato il vaso di pandora su modi di fare e di pensare della Royal Family, con particolare attenzione al tema del razzismo. La preoccupazione per il colore della pelle del piccolo Archie (Meghan ha origini afro-americane) ha sconvolto l’opinione pubblica. Fino a questo momento Buckingham Palace aveva preferito trincerarsi dietro un silenzio di circostanza, senza risposte ufficiali. Oggi, a distanza di qualche giorno, però, il principe William ha rilasciato un’intervista alla CBS, riprendendo l’argomento.

Il primogenito di Carlo e Diana ha respinto ogni accusa di razzismo nei confronti della famiglia reale, aggiungendo che avrebbe chiarito a breve anche con il fratello Harry.

Il commento di William è arrivato durante una visita a una scuola nella zona est di Londra, ponendo fine ad un silenzio che andava avanti da troppo tempo.

Fino ad ora la risposta di Buckingham Palace si era limitata alle 61 parole del comunicato di martedì a nome della Regina Elisabetta II.

“L’intera famiglia è rattristata nell’apprendere quanto siano stati difficili gli ultimi anni per Harry e Meghan. Le questioni sollevate, in particolare quella della razza, sono preoccupanti. Anche se alcuni ricordi possono variare, sono temi presi molto sul serio e saranno affrontati dalla famiglia in privato. Harry, Meghan e Archie saranno sempre membri amati della famiglia“.

L’intervista a Oprah ha acceso un feroce dibattito in tutto il mondo sulla famiglia reale e sul razzismo. Dawn Butler, un membro del Parlamento di Londra, ha dichiarato mercoledì alla CBS News che la famiglia reale è da sempre “incline ad un certo ragionamento”.

“Quello che Meghan ha affrontato è ciò che le donne nere affrontano ogni singolo giorno sul posto di lavoro“.

“Possiamo definirlo il razzismo strutturale, ed è ciò con cui dobbiamo fare i conti in questo paese. Dobbiamo smantellarlo al più presto e le parole di Meghan vanno in questa direzione“, ha concluso.

