GF Vip, ex concorrente esce allo scoperto: “Vivo in uno stato d’ansia”. A distanza di 10 giorni dalla fine del reality arriva la confessione a sorpresa

Non è stata una delle concorrenti più gettonate della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, ma la sua storia ha fatto molto discutere. Stiamo parlando di Alda D’Eusanio, storica conduttrice dei talk show della Rai e “rinchiusa” a Cinecittà per un piccolo lasso di tempo del programma. Una sua dichiarazione su Laura Pausini, infatti, l’ha portata alla squalifica. La D’Eusanio aveva commesso uno scivolone sul compagno della cantante, una leggerezza non da lei. Questo l’ha fatta stare parecchio male per settimane e adesso è tornata a parlarne.

In una lunga intervista rilasciata al magazine Nuovo, la conduttrice sottolinea come stia vivendo: “Un perenne stato d’ansia“. Il tutto è riconducibile proprio all’evento della squalifica e alla mancata opportunità di porre rimedio pubblicamente. La concorrente del GF Vip avrebbe voluto fare le scuse in diretta Tv, ma la rete pare glielo abbia impedito, aumentando il suo rammarico.

GF Vip, ex concorrente esce allo scoperto: la confessione di Alda D’Eusanio

Le indiscrezioni sulla partecipazione sconsigliata dal neurologo sono state confermate da Alda D’Eusanio. Il suo dottore le aveva detto di evitare questa edizione del Grande Fratello Vip, proprio per le ripercussioni che le avrebbe potuto portare.

“Me lo aveva vietato. Diceva che nelle mie condizioni non avrei retto per più di tre ore perchè ad un certo punto sarebbe crollata la mia soglia d’attenzione. Questo poteva portarmi a combinare dei guai e in effetti aveva ragione“.

La conduttrice prova poi a discolparsi spiegando: “Dicevo quello che mi passava per la testa, ma non avevo intenzione di offendere Laura Pausini e il suo compagno. Chi mi conosce sa che non fa parte del mio carattere offendere le persone”.

Purtroppo però il danno è fatto e ancora oggi la fa stare piuttosto male. Speriamo ci sia il modo per lei di chiarire di persona il primo possibile.