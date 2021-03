Emma Marrone dopo la partecipazione come giudice a X-Factor reciterà in una serie tv diretta da Gabriele Muccino.

Le attività extra musicali di Emma Marrone non si fermano a X-Factor. La cantante salentina, dopo l’esperienza come giudice del talent show in onda su Sky Uno, è stata selezionata per entrare a far parte del cast della serie tv A Casa Tutti Bene.

Poche ore fa l’emittente televisiva Sky ha annunciato l’intero cast del nuovo progetto di Gabriele Muccino, che realizzerà la serie televisiva ispirata al suo film uscito nel 2018: A Casa Tutti Bene.

La pellicola, che è stata campione di incassi, ha portato Muccino a vincere il David di Donatello come regista. Dopo il boom del film, Muccino adesso realizzerà per Sky A Casa Tutti Bene – La Serie e ha scelto di nuovo Emma nel suo cast.

Emma Marrone, notizia sensazionale: nuova avventura per la cantante

Per Emma Marrone non sarà la prima volta che vestirà i panni dell’attrice. La cantante ha già recitato in un altro film di Gabriele Muccino, Gli anni più belli, ed è stato appunto questo film a segnare il suo debutto come attrice.

Il debutto di A Casa Tutti Bene – La Serie è previsto per l’autunno del 2021 su Sky e su Now TV. Il ruolo di Emma è quello di Luana, che nel film è stato interpretato da Giulia Michelini. Luana è la compagna di Riccardo Mariani, figlio di Maria Ristuccia che è la sorella di Pietro. Intorno a queste due famiglie si sviluppa la trama.