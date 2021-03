Paolo Bonolis potrebbe non restare più a Mediaset e passare alla rete televisiva nazionale: la Rai.

Paolo Bonolis, fresco di ritorno in TV con il suo programma in onda su Canale 5, “Avanti Un Altro”, potrebbe non rinnovare il suo contratto con Mediaset. L’accordo con le reti di Cologno Monzese scade venerdì 31 dicembre 2021 e dopo anni passati in Mediaset, Bonolis potrebbe lasciare la squadra diretta da Piersilvio Berlusconi.

A questo punto la domanda sorge spontanea. Dove andrà Paolo Bonolis? Ebbene, precisando che l’indiscrezione non ha ancora avuto un riscontro certo, proseguiamo col dire che il conduttore romano potrebbe tornare alla Rai.

Paolo Bonolis, arriva il clamoroso tradimento? Indiscrezione super

Paolo Bonolis è nato professionalmente parlando in Rai dove ha condotto il varietà per ragazzi 3,2,1 contatto! Si trattava di uno dei primi programmi dedicati interamente ai ragazzi e andava in onda in diretta alle 17:05 tutti i giorni su Rai 1.

Dopo questa prima esperienza, il conduttore romano passa a Mediaset e qui arriva il suo primo successo. Bonolis prosegue conducendo programmi per ragazzi, ma il suo secondo incarico lo farà passare alla storia per aver condotto Bim, bum, bam.

Il vero successo però arriva nell’estate del 1994 quando tornato in Rai conduce il varietà Beato tra le donne, che a sorpresa ottenne un successo pazzesco. Da questo momento in poi prosegue il via vai di Paolo fra Rai e Mediaset con al suo attivo successi come Ciao Darwin, Domenica in e il Festival di Sanremo tra i tanti.

Se adesso vi starete chiedendo cosa farà Paolo Bonolis, possiamo solo rispondervi dicendo che un conduttore come lui può condurre qualsiasi programma televisivo per una qualsiasi emittente televisiva. Il suo futuro resta un mistero, ma il ritorno alla Rai non è da escludere.