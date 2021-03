Roma, danni per il maltempo: allagamenti e alberi caduti, traffico in tilt. La capitale è sotto la pioggia ormai da 48 ore ininterrotte

Il maltempo ha investito nuovamente la nostra Penisola nelle ultime ore. Dopo un picco di alta pressione durato sostanzialmente per 10 giorni, un colpo di coda dell’inverno ha riportato in Italia pioggia e freddo. Una perturbazione piuttosto diffusa soprattutto al Centro-Sud, che sta creando anche grossi disagi all’interno delle grandi città. Ne sa qualcosa Roma che è stata investita da un vortice di vento e pioggia nelle ultime 48 ore, con conseguenze anche piuttosto serie. Allagamenti e alberi caduti, anche nelle vie del centro, hanno completamente paralizzato il traffico, come di solito avviene nella capitale in queste circostanze. Da lunedì sera i vigili del fuoco e la polizia locale hanno totalizzato circa 50 interventi per mettere in sicurezza alcune strade e gestire l’incolonnamento delle automobili.

