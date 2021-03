Elodie sbotta sui social: clamoroso sfogo della cantante su Instagram. Ecco cosa l’ha fatta infuriare.

Furia Elodie sui social: tutta colpa della cattiveria dilagante e gratuita che caratterizza purtroppo la rete. Reduce dalla serata mozzafiato a Sanremo dove ha conquistato tutti per look mozzafiato e prestazione, la cantante romana quest’oggi ha sbottato e non poco attraverso il proprio account Instagram. A indispettirla, giustamente, sono stati i tanti mormorii sui cambiamenti del suo corpo dopo una sua foto all’età di 18 anni riapparsa sui social.

Elodie sbotta sui social: ecco perché

“Buongiorno, sono finita su un post di quando avevo 18 anni al provino di X Factor e ho letto un po’ di commenti. Cose senza senso tipo ‘piccola trans’. Non sono una trans ma non credo che sia un’offesa. E’ un’offesa? E’ brutto? Qual è il problema? Non capisco. Oppure ho letto ‘si vede che è cresciuta e che si è rifatta come tutte le altre'”, riferisce Elodie.

E ancora: “Non mi sono rifatta e pure se fosse? I ca**i vostri. Oppure ‘è andata a fare il provino con quei vestini’. Non avevo una lira e ho messo una maglietta e un pantalone. Tutto questo comunque per dire che ci sono un sacco di stronzi frustati che vanno a vedere il video di una ragazzina di 18 anni. Che tristezza infinta”.