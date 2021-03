Windows 10, falla nell’aggiornamento di febbraio: cosa fare

E’ stato scoperto un grave bug nell’aggiornamento di febbraio di Windows 10: cosa bisogna fare per ottemperare al problema

Migliaia di utenti hanno segnalato un grave bug nell’aggiornamento cumulativo di Windows 10, il KB4601319, che è stato rilasciato lo scorso febbraio. Diversi sono i disservizi riscontrati, dai problemi con la webcam a quelli con i backup della cronologia dei file.

Su Reddit gli utenti si sono lamentati del fatto che la cronologia file su Windows 10 Home (20H2) abbiamo smesso di funzionare. E’ stata aperta una discussione nell’hub feedback di Microsoft e sul forum ufficiale del colosso di Redmond.

Windows 10, gli errori più comuni: non resta che disinstallare l’aggiornamento di febbraio

I problemi principali degli utenti con l’ultima versione di Windows 10 riguarda il pannello ‘opzioni di backup’, presente in Impostazioni, che si apre con molto ritardo. Una volta compiuta l’operazione, si visualizza il messaggio “la dimensione del mio backup come zero byte e con il messaggio che ‘i tuoi dati non sono ancora sottoposti a backup'”.

Inoltre, facendo click su ‘esegui backup adesso’, compare il pulsante Annulla dopo alcuni secondi senza però che il backup sia stato eseguito. Cliccando su ‘Opzioni Avanzate’ e su ‘Esegui Ora’, appare ancora un messaggio di errore con il codice 80070005.

Non si sa quante siano le persone alle prese con questi problemi. Al momento Microsoft non ha preso provvedimenti e per risolvere la questione non resta che disinstallare l’aggiornamento.