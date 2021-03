Serie A, rottura del crociato per un big: stagione conclusa!

Serie A, fulmine a ciel sereno per una big del campionato. Arriva la rottura del crociato e la conclusione in anticipo della stagione.

Tegola terribile in casa Napoli: Faouzi Ghoulam, ormai da anni nel pieno di un calvario terribile tra vari infortuni gravi, ora registra anche la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Lo riferisce SkySport. Uscito ieri durante Napoli-Bologna per il dolore eccessivo, le visite effettuate in mattinata a Villa Stuart hanno confermato la diagnosi choc per l’algerino che significa un nuovo lungo stop e stagione chiusa in anticipo.

Potrebbe interessarti anche —-> Calciomercato Milan, clamoroso Ibrahimovic: annuncio in diretta

Serie A, rottura del crociato per Ghoulam

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sky Sport (Italia) (@skysport)



Il giocatore, con ogni probabilità, si opererà già in giornata e affronterà poi un lungo percorso di riabilitazione che ha già vissuto in passato per l’altro ginocchio. Una notizia devastante per l’atleta e anche per lo stesso Gennaro Gattuso, che proprio da qualche partita questa parte era tornato a puntare sul giocatore. Si tratta dell’ennesimo incidente di percorso per una squadra parecchio sfortunata quest’anno tra Covid e acciacchi.