Napoli, l’assessora De Majo si è dimessa: le sue parole

L’assessora alla cultura ed al turismo del Comune di Napoli, Eleonora De Majo, si è dimessa e l’ha annunciato tramite un lungo post su Facebook

Una perfetta sinergia con il sindaco De Magistris ed il Comune di Napoli che si è interrotta dopo 4 anni. Eleonora De Majo, assessora alla cultura ed al turismo ha presentato le sue dimissioni e l’ha annunciato con un lunghissimo post su Facebook tramite il quale ha voluto spiegare le sue ragioni.

“Termina oggi la mia esperienza di Assessora”, senza mezzi termini la De Majo comincia così la sua lettera per tutti i suoi sostenitori e non. “Ho deciso di rassegnare le dimissioni e di consegnarle al Sindaco, nonostante non mi sia stato chiesto alcun passo indietro, perché se è vero che oramai da tempo non mi riconosco più in questo progetto politico e amministrativo, devo ammettere che le ultime vicende, quelle che riguardano la composizione della commissione tecnico-popolare per la scelta della statua di Maradona, stanno assumendo la piega di un pesantissimo accanimento personale”.

Napoli, le dimissioni dell’assessora: le accuse mosse nei suoi confronti

Termina oggi la mia esperienza di Assessora. Ho maturato questa decisione dopo aver riflettuto a lungo e non nascondo… Pubblicato da Eleonora de Majo su Lunedì 8 marzo 2021

Il lunghissimo post dell’assessora Eleonora De Majo è accessibile a tutti tramite la sua pagina Facebook o il profilo personale del compagno Egidio Giordano. Insieme, stando agli ultimi fatti di cronaca, sono stati perquisiti in casa nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Napoli sulla realizzazione della statua dedicata a Diego Armando Maradona.

LEGGI ANCHE > > > Scampia, un anno dall’abbattimento della Vela: “Qui non è cambiato niente”

È di soltanto pochi giorni fa la notizia di intercettazioni telefoniche risalenti al primo dicembre in cui sono coinvolti Giordano, compagno della De Majo e Gennaro Grosso uno dei componenti della giuria che avrebbe giudicato la statua di Maradona, ma contemporaneamente coinvolto negli scontri del 23 ottobre a Napoli.