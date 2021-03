Bari, tragedia a Modugno: padre investe figlio per errore e lo uccide

Una grave tragedia è avvenuta a Modugno, in provincia di Bari, dove un padre per errore ha investito il figlio di un anno e mezzo: il piccolo purtroppo è morto

Un bambino di nazionalità cinese di soli 18 mesi è morto ieri sera dopo essere stato investito da suo padre, per errore, mentre quest’ultimo era intento a compiere una manovra in retromarcia. La tragedia è avvenuta in un’area di sosta sulla Sp1 a Modugno, in provincia di Bari.

Secondo le prime ricostruzioni, fatte anche grazie alla testimonianza dei familiari, il bambino era in strada dietro l’auto ed il padre, non accortosi di nulla, l’ha travolto dopo aver fatto la retromarcia.

Tragedia in provincia di Bari, i carabinieri al lavoro per ricostruire le dinamiche

I carabinieri, coordinati dal pm Lanfranco Marazia, stanno tentando di ricostruire la dinamica dei fatti. Si cerca di capire se ci sono telecamere di video-sorveglianza che abbiano ripreso il momento dell’impatto, oltre i rilievi già fatti.

Dopo l’incidente il bambini è stato trasportato con l’auto privata presso l’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, ma lì sarebbe arrivato già morto. La Procura sta valutando se disporre l’autopsia.