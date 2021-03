Arisa, annuncio inatteso in tv: cosa sta succedendo?

L’amatissima Arisa ha svelato un retroscena inatteso che ha lasciato tutti increduli. Ma cosa ha detto la cantante ospite a “Domenica In”?

Una partenza in ritardo quella dello speciale di “Domenica In” andato in onda dal teatro Ariston. La conduttrice Mara Venier ha dovuto lasciare ampio spazio alla messa in diretta di Papa Francesco in viaggio a Erbil in Iraq. Difatti, non poche sono state le polemiche che hanno visto la conduttrice protagonista di in un accesissimo scontro con Elisabetta Sgarbi. Quest’ultima avrebbe accusato la Venier di non aver dato la possibilità ad alcuni artisti di esibirsi.

Intanto la prima a varcare questa domenica l’ambitissimo palco di Sanremo è stata Arisa. La cantante si è esibita con il testo dal titolo “Potevi fare di più”. Tantissimi i complimenti che l’artista ha ricevuto subito dopo la sua esibizione che sembrerebbe essere stata addirittura migliore delle scorse serate, complice forse la forte emozione che solo il palco di Sanremo riesce a dare.

Un testo bellissimo quello portato dalla cantante in gara nella 71esima edizione della kermesse sanremese. Il brano è stato scritto da Gigi D’Alessio il quale in diretta ha dichiarato di aver pensato all’amatissima cantante durante la sua composizione. La canzone parla di un amore difficile e della fine di una relazione. Proprio per questo motivo la Venier ha fatto una domanda indiscreta alla cantante, ma la sua risposta ha lasciato tutti senza parole.

Arisa risponde ad una domanda di Mara Venier ma lascia tutti increduli

Rosalba Pippa, in arte Arisa, arrivata al decimo posto alla 71esima edizione di Sanremo con il testo scritto da Gigi D’Alessio, “Potevi fare di più”, ha lasciato tutti increduli dopo una risposta data alla conduttrice Mara Venier.

A seguito dell’esibizione di oggi pomeriggio, con la canzone che parla di un amore difficile, la Venier le ha chiesto se invece fosse tutto ok nella sua vita sentimentale con l’attuale compagno Andrea Di Carlo con cui dovrebbe convolare a nozze nei prossimi mesi. La cantante ha dato una risposta che ha lasciato tutti sorpresi: “Ti dirò tutto domenica prossima in trasmissione”. Grande attesa quindi per la prossima puntata di “Domenica In” dove molto probabilmente Arisa sarà ospite e ci svelerà i dettagli di questa presunta crisi con il suo compagno.