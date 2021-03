Xiaomi, Facebook, Twitter e anche TikTok: è corsa al “clone” di Clubhouse

Dopo l’esplosione di Clubhouse, la concorrenza sta cercando di lanciare sul mercato “cloni efficaci. È il caso di Xiaomi, Facebook, Twitter e TikTok

Il 2021 è senza dubbio l’anno di Clubhouse. L’app di Alpha Exploration Co. ha registrato un boom di iscritti nei primi 2 mesi dell’anno senza eguali, con milioni di persone che si sono riversate sull’esclusiva iOS per parlare con amici e sconosciuti di particolari tematiche. Il fenomeno social ha fatto smuovere qualcosa anche nella concorrenza, che sta cercando di arginare la distanza.

Xiaomi, Facebook, Twitter e ora anche TikTok hanno in mente alcune valide alternative a Clubhouse. Si parla di stanze vocali che avranno lo stesso compito del software di Alpha Exploration Co., ma anche per Android. Andiamo a vedere tutti i dettagli a riguardo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Netflix, torna una delle serie TV più amate: c’è già il trailer – VIDEO

Anche TikTok prepara il “clone” di Clubhouse: i dettagli

Secondo quanto annunciato da Reuters, presto anche TikTok dovrebbe lanciare l’alternativa a Clubhouse. Una nuova funzione dovrebbe presto essere disponibile per tutti gli utenti del social network, e permetterà di discutere di tematiche predefinite con amici e sconosciuti. Già altre piattaforme come Xiaomi, Facebook e Twitter hanno annunciato iniziative di questo tipo. Il colosso cinese ha letteralmente stravolto Mi Talk, rendendolo un servizio dove i manager potranno discutere e interloquire con altre persone.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> WhatsApp, rischio concreto di crollo: i tre motivi

Facebook e Twitter hanno invece comunicato che a breve verranno introdotte nuove sezioni proprio di fianco all’Home Page, dove sarà possibile trovare altre persone con le quali parlare. Ora manca solo TikTok, il cui annuncio ufficiale ancora non è arrivato ma – secondo Reuters – il progetto è già in fase di sviluppo.