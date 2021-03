Calciomercato Milan, addio Pioli: clamoroso annuncio 

Calciomercato Milan, clamoroso colpo di scena: arriva l’annuncio che spiazza la tifoseria rossonera. Ecco cosa è successo.

Clamoroso Stefano Pioli: e se la sua avventura al Milan stesse giungendo al termine? La bomba arriva dagli studi di ‘Top Calcio 24’, a firma prima di Cesare Pompillio e poi Gabriele Geranzi. “Il Milan economicamente è in difficoltà e io non vedo ancora il mister sulla panchina rossonera”, ha evidenziato il primo.

Calciomercato Milan, ombre su Pioli?

“Tutto dipenderà dai risultati, ma una cosa è certa: se il Diavolo dovesse crollare in questa seconda parte di stagione, Pioli non verrebbe confermato sulla panchina milanista”, ha aggiunto il collega. A preoccupare l’ambiente, del resto, è il contraccolpo che ora la squadra rischia di subire dopo aver perso il primato.

Tornata con i piedi, ora c’è chi teme strascichi come si è già visto contro l’Udinese dove è stato agguantato un pareggio appena al 97esimo. L’obiettivo principale resta la Champions League, ma non vi si esclude una staffetta a bordo campo se questa dovesse giungere alla fine in maniera stentata. Sullo sfondo ci sarebbe sempre un sogno dirigenziale: Massimiliano Allegri. I tifosi ne hanno un altro: Carlo Ancelotti.