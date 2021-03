Xbox Game Pass, un super titolo gratis da oggi: di cosa si tratta

Con l’Xbox Game Pass, a partire da oggi giovedì 4 marzo sarà possibile giocare ad un titolo molto apprezzato. Ma c’è un aspetto negativo

Grossa novità in arrivo per tutti gli utenti Microsoft. A partire da oggi giovedì 4 marzo, gli abbonati all’Xbox Game Pass avranno la possibilità di accedere gratuitamente a NBA 2k21. Titolo apprezzatissimo da tutti gli appassionati del genere, permette di accedere a tante modalità diverse tra di loro.

I giocatori avranno la possibilità di vestire i panni di grandi campioni come Lebron James e Stephen Curry, ma non solo. È infatti anche possibile crearsi il proprio giocatore personale e portarlo alla gloria grazie alla Modalità Carriera, con una storyline scritta da importanti registi che garantiscono un’immersione totale.

Xbox Game Pass, disponibile NBA2k21: c’è un problema

Grandi notizie per tutti gli appassionati di basket. Da oggi giovedì 4 marzo è possibile accedere ad NBA 2k21 direttamente dall’Xbox Game Pass. Il servizio in abbonamento permette di giocare a diversi titoli in streaming, pagando un prezzo mensile fisso. La notizia sta già facendo il giro tra i videogiocatori, ma c’è però un problema: assente l’aggiornamento next gen. Se quindi siete provvisti di Xbox Series X ed S, non potrete accedere alla versione aggiornata con texture ridefinite e grafica più evoluta.

Una brutta notizia, che costringe chi vuole godersi a pieno l’esperienza di gioco ad acquistare il titolo Next Generation a prezzo intero. Ricordiamo che la Take-Two ha deciso di offrire uno sconto del 20% rispetto ai 74,99 euro di listino se il gioco viene acquistato direttamente su Microsoft Store.