Parma-Inter 1-2: highlights, voti e tabellino della partita che ha chiuso il programma della 25^ giornata di Serie A al ‘Tardini’

Parma-Inter 1-2: il miglior modo per tenere tutti alle spalle e per pensare con ottimismo alla prossima sfida con l’Atalanta anche se non è stata la migliore Inter della stagione. Contro chi si chiude, come la squadra di D’Aversa, Lukaku e compagni fanno fatica e così è stato fino al rimpallo fortuito sfruttato al meglio da Alexis Sanchez.

Parma-Inter 1-2: highlights, voti e tabellino

MARCATORI: 54′ e 62′ Sanchez (I), 71′ Hernani (P)



PARMA (4-3-1-2): Sepe 6.5; Osorio 6, Bani 6.5, Valenti 6 (66′ Busi 5.5), Gagliolo 5.5 (66′ Pezzella 6); Hernani 6.5 (85′ Pellé sv), Brugman 5, Kurtic 6; Kucka 5 (66′ Inglese sv); Karamoh 6, Man5.5 (46′ Mihaila 5.5). All. D’Aversa 6

INTER (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6.5, De Vrij 6.5, Bastoni 6; Hakimi 6, Barella 6.5, Brozovic 6, Eriksen 6 (67′ Vidal 6), Perisic 6 (84′ Darmian sv); Lukaku 7, Sanchez 7.5 (76′ Lautaro Martinez sv). All. Conte 7

NOTE: ammonito Darmian

Clicca qui per vedere in anteprima tutti gli highlights di Parma-Inter