Calciomercato Juventus, affare più complicato: è “colpa” dell’Inter

Calciomercato Juventus, si complica un affare in entrata. In maniera indiretta, la colpa è dell’Inter

La Juventus si trova nella fase clou della stagione. La vetta della Serie A è sempre più lontana, ma gli uomini di Pirlo vogliono provarci fino all’ultimo. Discorso diverso invece per la Champions League, dove tutto è ancora aperto. I bianconeri sono chiamati a ribaltare il 2-1 dell’andata in casa del Porto, per passare gli ottavi di finale.

Intanto però, la dirigenza sta anche già pianificando il futuro e quindi la prossima sessione di calciomercato. In questo senso, il reparto da rinforzare maggiormente rimane il centrocampo. Dopo aver ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo di Weston McKennie, l’obiettivo è ora quello di aggiungere un top player in quella zona di campo. Uno degli affari in vista si sta però complicando, indirettamente per colpa dell’Inter.

Calciomercato Juventus, si allontana Aouar: lo vuole il Liverpool

La Juventus ha da tempo puntato Houssem Aouar, gioiellino del Lione che ha affrontato proprio i bianconeri lo scorso anno agli ottavi di Champions League. La dirigenza vorrebbe intavolare una trattativa già nella prossima sessione di calciomercato, nonostante le richieste parecchio onerose dei francesi. A complicare ulteriormente l’affare, l’interesse del Liverpool. I Reds fanno sul serio per lui, e sono pronti a mettere sul piatto cifre importanti per portarlo in Premier League.

Cosa c’entra l’Inter in tutto questo? I nerazzurri hanno da tempo messo gli occhi si Wijnaldum, centrocampista proprio del Liverpool che andrà in scadenza il prossimo giugno. Qualora l’affare dovesse andare in porto, gli uomini di Klopp si vedrebbero obbligati ad intervenire sul mercato per rinforzare il centrocampo.