Sanremo 2021, proposta pazzesca di Amadeus: annuncio storico

Sanremo 2021, maxi idea di Amadeus a festival in corso. Arriva l’annuncio che può completamente rivoluzionare Sanremo.

Doveva esibirsi ieri ma un positivo nel suo staff ha fatto slittare a oggi la sua esibizione. Il problema, adesso, è che Irama sarebbe anche a rischio partecipazione per questo festival di Sanremo. Lo rivela AdnKronos riportando le parole dei vertici aziendali. “Aspettiamo la comunicazione ufficiale dell’Asl su come procedere, ma a norma di regolamento Irama dovrebbe ritirarsi poiché due collaboratori sono risultati positivi”, ha infatti spiegato il vicedirettore di Rai1, Claudio Fasulo.

Sanremo, la maxi idea di Amadeus per Irama

Alla base della questione vi sarebbe una quarantena che l’artista sarebbe costretto a rispettare, pur risultando negativo al test molecolare. Tuttavia, secondo quanto si apprende, una soluzione in extremis arriva da Amadeus, un’idea partorita in queste ore per coniugare gli interessi di tutte le parti in gioco. Ovvero, piuttosto che un’esibizione live, mandare in onda il video della prova generale.

“Questo permetterebbe a Irama di essere ancora dentro, ovviamente serve l’ok di tutti i cantanti per procedere”, ha evidenziato il conduttore e direttore artistico dell’evento. La decisione arriverà a strettissimo giro, anche perché di tempo non ce n’è molto a disposizione. “Entro stasera dovrà avere l’ok dei 25 cantanti in gara. E’ una tutela non solo per lo stesso Irama, ma anche per tutti i concorrenti che non possono vivere questa settimana con l’incertezza e il terrore del Covid. Una situazione del genere può accadere a tutti e sarebbe una tutela generale”.