Elodie, appassionata di tatuaggi racconta il significato dei suoi: fan sorpresi

Appassionata di tatuaggi, la bellissima Elodie ha voluto svelare il significato dei disegni indelebili che porta sul suo corpo

Protagonista della 71esima edizione del Festival di Sanremo, in onda dal 2 al 6 marzo 2021, la bellissima Elodie ha raccontato il significato dei suoi tatuaggi. La 30enne lanciata nel 2015 dal programma condotto sull’ammiraglia Mediaset da Maria De Filippi, “Amici”, ha dei segni indelebili sul suo corpo che le ricordano la sua gioventù.

Presente quest’anno sul palco dell’Ariston nelle vesti di co-conduttrice accanto ad Amadeus, la raffinatissima ed elegante Elodie ha diversi tatuaggi sul corpo, ma sicuramente, quello che risalta più di tutti agli occhi è il disegno della croce che ha sul braccio sinistro.

La croce sul braccio simbolo di una ripartenza dopo un periodo difficile

Appassionata di tatuaggi già dai tempi della sua partecipazione al Talent Show condotto dalla De Filippi, i tatuaggi per Elodie, così come per tutti, hanno un valore simbolico. Il più vistoso è sicuramente la croce latina che ha sul braccio sinistro.

La bellissima Elodie ha raccontato che quel disegno non è legato alla sua fede, bensì ad un momento particolare della sua vita che l’ha vista ripartire da zero. In un’intervista rilasciata dal fidanzato Marracash a “Io Donna”, ha spiegato altri dettagli su quella croce. La cantante si sarebbe concessa questo tatuaggio all’età di 22 anni, prima di arrivare al programma “Amici, trampolino di lancio per la sua spettacolare carriera.

Un altro tatuaggio che la bellissima Elodie mostra sul suo corpo, è un cuore rosso disegnato sul polso dello stesso braccio. Un disegno semplicissimo, vuoto all’interno e con una “m” in corsivo aggiunta sotto. La cantante non ha voluto raccontare molto a riguardo ma la lettera sembrerebbe dirla tutta!

Ma tra gli altri disegni indelebili sul corpo della cantante vi è quello di un bacio nell’inguine. Un tatuaggio fatto all’età di 15 anni e di cui si è pentita.