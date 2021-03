Il Volo, lutto improvviso per Ignazio Boschetto alla vigilia di Sanremo. Il cantante dovrebbe essere presente all’Ariston con un omaggio a Ennio Morricone

Non sarà purtroppo un Sanremo come tutti gli altri per Ignazio Boschetto. Il cantante de Il Volo ha subito un gravissimo lutto proprio a poche ore dall’inizio del Festival (in onda questa sera per la prima serata su Rai1 dalle 20.45). E’ morto il padre, Vito Boschetto, nella giornata di domenica 28 febbraio. La notizia è stata però divulgata solo oggi. L’uomo, originario di Marsala, viveva a Bologna, dove si era trasferito da alcuni anni per rimanere più vicino al figlio.

Dopo aver gestito una pizzeria nella città natale, si era dedicato anima e corpo alla carriera del ragazzo, uno dei tenori più promettenti del panorama italiano. Fu proprio lui ad accompagnarlo ai primi provini oltre che al primo appuntamento televisivo con “Ti Lascio una Canzone” di Antonella Clerici.

Da lì la carriera de Il Volo era partita con un escalation di successo che li ha portati sui palchi più importanti a livello internazionale.

LEGGI ANCHE >>> Sanremo, niente passerelle e strade semideserte. Bonello (Confesercenti): “Abbiamo perso l’80% dei visitatori”

Il Volo, lutto improvviso per Ignazio Boschetto: è morto il padre

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ignazioboschetto Il Volo (@ignazioboschetto)

LEGGI ANCHE >>> Morgan, dichiarazione choc dell’artista: “Lo faccio due volte al mese”

La presenza a Sanremo di Ignazio Boschetto con i colleghi de Il Volo è confermata per domani, 3 marzo. Il gruppo dei tre tenori canterà un omaggio a Ennio Morricone, scomparso a luglio del 2020. La gravità del lutto non sembra aver messo in dubbio la sua presenza alla kermesse che rimane confermata.

Anche sui social ancora non è stata commentata in modo diretto la notizia, uscita come ripetiamo solo nelle ultime ore e a livello di stampa locale.

La morte di Vito Boschetto sarebbe avvenuta in modo improvviso, colpendo di sorpresa i suoi parenti. Vedremo se nelle prossime ore Ignazio deciderà di condividere il suo dolore anche attraverso i suoi canali social. Per ora giustamente il dolore rimane privato e confinato ai componenti più stretti della sua famiglia.