Principe Harry, la confessione choc: “Temevo la stessa fine di mia madre”

Confessioni scioccanti quelle del principe Harry e Meghan che si sono concessi ad Oprah Winfrey nella prima intervista rilasciata dopo l’abbandono della corona

Dopo l’addio alla famiglia reale e l’abbandono della corona, il principe Harry e Meghan Markle si sono concessi ad Oprah Winfrey per la Cbs per la prima intervista ufficiali. “Ci saranno rivelazioni scioccati”, emerge dal trailer (il video in fondo all’articolo). Le dichiarazioni dei Sussex ‘promettono’ di creare i presupposti per un nuovo scandalo all’interno della famiglia reale.

Secondo quanto riferito da Daily Mail, il principe rivelerà di essere emigrato a Los Angeles con la famiglia per il timore che Meghan potesse subire la stessa sorte di sua madre Diana, morta 23 anni fa. Proprio queste parole sono pronte ad alzare un polverone, ma occorre aspettare a domenica 7 marzo quando, sul canale della Cbs, andrà in onda l’intervista. Intanto, a quanto pare, la Regina Elisabetta non ne era a conoscenza fin quando non è stata ufficializzata l’anticipazione.

Principe Harry e Meghan Markle, qual è il loro patrimonio

La rivista americana Forbes ha fatto “i conti in tasca” al principe Harry ed a sua moglie Meghan Markle. Con l’addio alla famiglia reale, i Sussex si sono sganciati dai finanziamenti pubblici e quindi devono lavorare per essere indipendenti.

I due, però, da questo punto di vista non hanno problemi dato che hanno già siglato accordi con Spotify e Netflix.

Al momento, comunque, il loro patrimonio è cento volte inferiore a quello della regina Elisabetta. Quest’ultimo ammonta a 500 milioni di euro, mentre Harry e Meghan hanno circa 5 milioni di dollari.

Harry ha ereditato da sua madre Diana circa 10 milioni di dollari e Meghan ha contribuito al bilancio con 2 milioni di dollari guadagnati facendo l’attrice. Ma una buona parte è servita per matrimonio e ristrutturazione di Forgmore Cottage. Forbes, però, stima che nel giro di tre anni la fortuna dovrebbe crescere di circa 170 milioni di dollari.