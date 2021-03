Orietta Berti inseguita dalla polizia: assurda rivelazione – VIDEO

Orietta Berti inseguita dalla polizia: assurda rivelazione proprio alla vigilia dell’inizio del Festival di Sanremo 2021

Ormai ci siamo. Mancano poche ore all’inizio del Festival di Sanremo, in programma dal 2 al 6 marzo sul palco dell’Ariston. Quest’anno in cantanti dovranno abituarsi ad un’edizione completamente diversa, con totale assenza di pubblico in sala e interazione solo televisiva. Anche la data è stata posticipata di circa un mese per venire incontro alle problematiche relative alla pandemia di Covid-19. Nonostante tutto Amadeus e Fiorello sono sicuri che sarà comunque una kermesse degna di quelle passate, impreziosita dalla partecipazione di grandi personaggi della musica italiana. Tra questi c’è senza dubbio Orietta Berti, una delle decane della scena canora nostrana. La cantante di Cavriago ha raccontato a “La vita in diretta“, condotta da Alberto Matano, di aver avuto una strana disavventura proprio a Sanremo.

Orietta Berti inseguita dalla polizia: disavventura alla vigilia di Sanremo

La cosa che mi fa piegare, 🤣🤣🤣non è che abbiano scortato Orietta Berti x esseri sicuri che avesse detto la verità, ma che non l’abbiamo riconosciuta 😂😂😂⚰️⚰️⚰️se queste sono le premesse auguri a noi #sanremo2021 pic.twitter.com/vDLNY8KDsI — Susy (@susy_juve) March 1, 2021

La Berti ha spiegato in diretta Tv come “tre auto della polizia mi hanno inseguito e mi hanno fermato. Non mi avevano riconosciuto e non pensavano che fossi proprio io. Nessuno può credere che parteciperò anche a questa edizione del Festival”. In effetti a causa della mascherina la cantante si era ben camuffata e le forze dell’ordine l’hanno sottoposta ad un semplice controllo. Stava semplicemente andando a ritirare gli abiti che indosserà in scena nelle prossime serate.

Poi parlando proprio di Sanremo Orietta Berti ha voluto anticipare qualcosa sulla sua canzone: “Sarà un testo di melodia italiana, del bel canto, perché non ci dobbiamo dimenticare delle nostre radici. L’altro giorno durante le prove mi sono emozionata a cantarla. Devo dire che partecipare ad una gara così mette i brividi a tutte l’età“.