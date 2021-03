Laura Pausini, gaffe Mediaset: l’errore non passa inosservato – FOTO

Un errore che non è passato inosservato quello commesso da Mediaset nei confronti di Laura Pausini.

Laura Pausini, fresca vincitrice ai Golden Globe, si esibirà sul palco dell’Ariston nella seconda serata del Festival di Sanremo mercoledì 3 marzo. Il direttore artistico e conduttore della kermesse, Amadeus, nel corso della conferenza stampa sanremese si è complimentato con la cantante per il premio che gli è stato conferito. “Verrà a cantare Io Sì. Siamo contenti che l’artista più premiata e internazionale che abbiamo venga a Sanremo con il suo Golden Globe meritatissimo”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> GF Vip, ex concorrente a Sanremo: colpo di scena all’Ariston

Anche la cantante è intervenuta in conferenza stampa ed ha parlato di questo suo ennesimo riconoscimento che per lei era inaspettato. “Vincere il Golden Globe è stato inaspettato e incredibile al tempo stesso. Se penso a come è nato questo progetto e alla celebrazione che ha avuto, non ci sono parole ma sono emozioni e tanta Italia. Io mi sento bianca, rossa e verde”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> GF Vip, bufera per una dedica aerea: insorgono i fan – VIDEO

Laura Pausini, gaffe Mediaset: l’errore non passa inosservato

Durante Pomeriggio Cinque è andato in onda un servizio dedicato a Laura Pausini e al premio che le è stato conferito: il Golden Globe. Mediaset però ha commesso una gaffe che non poteva passare inosservata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Sanremo 2021, ufficiale: una leggenda della musica come ospite

Come i lettori potranno vedere nella foto, nel titolo è stato commesso un errore. Golden Globe, sicuramente a causa di una svista, è stato scritto in modo errato omettendo la “n” finale di golden.