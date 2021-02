Roma-Milan, streaming gratis: dove vedere il posticipo di Serie A

Manca poco al big match tra Roma e Milan, che chiude la 24esima giornata di Serie A. Andiamo a vedere dove seguire la partita in diretta e streaming gratis.

Tutto pronto per il ritorno tra Roma e Milan, con la partita che conclude la 24esima giornata di Serie A. Infatti il big match è importantissimo per la lotta scudetto, con i giallorossi che con una vittoria potrebbero avvicinarsi ai rossoneri al secondo posto. Mentre dall’altra parte il Diavolo sta vivendo un periodo non proprio facile. Andiamo quindi a vedere il periodo di forma delle due squadre che scenderanno in campo.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Calciomercato Juventus, dalla Spagna: pazza idea per la difesa

Partiamo dai padroni di casa della Roma reduci dal passaggio del turno in Europa League. Sotto la guida di Paulo Fonseca, la squadra sta dimostrando una mentalità europea e vuole cavalcare l’onda d’entusiasmo. In campionato, però, c’è un mito da sfatare, ossia la difficoltà nell’affrontare le big del campionato. Inoltre il tecnico giallorosso contro al Milan dovrà fare a meno del faro dell’attacco, Edin Dzeko, fermato da un problema muscolare.

Dall’altra parte troviamo il Milan di Stefano Pioli. Dopo una qualificazione con brivido in Europa League, i rossoneri devono dimostrare il loro carattere per uscire da questo momento di difficoltà. Le ultime prestazioni non sono state entusiasmanti ed un successo è importantissimo per non perdere di vista l’Inter capolista. Il tecnico milanista però dovrà fare a meno di Ismael Bennacer e Mario Mandzukic, ancora ai box per problemi muscolari.

Roma-Milan, streaming gratis: Sky o DAZN?

Manca poco al match dello Stadio Olimpico tra Roma e Milan, che chiuderà la 24esima giornata di Serie A. La partita sarà offerta in esclusiva da Sky, con la pay-tv che mette a disposizione tre canali: Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale) e Sky Sport (251 del satellite). Il match sarà disponibile anche in streaming sulle piattaforme streaming Sky Go e Now Tv.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Calciomercato Juventus, colpo dalla Roma: arriva il top player

Per tutti gli abbonati Sky che non potranno seguire il match da casa, la pay-tv mette a disposizione gratuitamente la piattaforma streaming SkyGo. Per accedere basterà scaricare l’applicazione o accedere al sito, inserire le credenziali e collegarsi al canale che trasmette la partita. Inoltre l’app di SkyGo è disponibile per tutti i device mobili come: smartphone, tablet e laptop.

Inoltre anche quest anno Sky trasmette le partite di Serie A anche sulla piattaforma streaming e on-demand NowTv. La piattaforma di proprietà Sky, offre a tutti i nuovi utenti un mese di prova gratuito in cui sarà possibile vedere le partite del campionato italiano. Una volta scaduto il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento a 9,99€ al mese.