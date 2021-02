Domenica In, problemi in diretta per Elettra Lamborghini: cos’è successo

Elettra Lamborghini è entrata negli studi di Domenica In ed ha spiegato che non sta bene, ha chiesto aiuto in diretta

Elettra Lamborghini ospite a Domenica In è entrata in studio con una postura particolare che ha insospettito sia Mara Venier che gli spettatori. Non appena è riuscita a spiegarsi, la cantante bolognese ha affermato: “Purtroppo stamattina mi sono svegliata tutta incriccata, ho avuto il colpo della strega, non riesco a muovermi”.

Con difficoltà, la Lamborghini è riuscita a sedersi – non senso l’aiuto dello staff del programma – ed ha raccontato che stamattina ha ricevuto a casa anche un osteopata che ha provato qualche manovra e dei massaggi. Con un po’ di sorpresa, Mara si è proposta di farle una siringa d’antidolorifico e simpaticamente Elettra ha risposto: “In diretta?”.

Elettra Lamborghini, in diretta con Mara: “Sono qui solo perché sei tu”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Elettra Lamborghini, visibilmente sofferente durante tutta la sua ospitata, ha ammesso: “Stamattina ho pensato di non alzarmi dal letto, ma sapevo di dover venire qui. E adesso eccomi, sono qui soltanto perché sei tu”. Quindi, insieme a Zia Mara ha raccontato del suo matrimonio, del cavallo che ha perso e dell’avventura all’Isola dei Famosi che l’aspetta.

Un momento molto commovente, che Elettra ha raccontato anche sui social, è stato durante una lezione di recitazione. “La mia insegnante continuava a farmi il nome di Lolita, per farmi piangere e ci è riuscita. Per me è stata una fortuna averla, mi ha salvata”. La cantante ha raccontato che il padre gliel’ha regalata a 16 anni, nel bel mezzo di una crisi adolescenziale.