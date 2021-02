Serie A, terremoto sulla panchina di una big: si avvicina l’esonero!

E’ pronta a saltare la panchina di una delle big di Serie A, con l’esonero sempre più vicino: andiamo a vedere i protagonisti ed i possibili sostituti.

Trema veramente adesso la panchina del Napoli, una delle big di Serie A che più sta deludendo in questo campionato, con Gennaro Gattuso vicino all’esonero. La vittoria contro il Granada non è bastata per il passaggio del turno, un successo insipido che non fa altro che far aumentare rimpianti e lamentele nell’ambiente azzurro. Una stagione che adesso rischia di essere totalmente fallimentare senza un posizionamento tra le prime quattro in campionato.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Diritti TV Serie A, Sky pensa alla contromossa: DAZN-TIM spiazzati

La prossima partita, contro il Benevento, potrebbe essere fatale per il tecnico calabrese. Infatti il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, potrebbe prendere una decisione drastica prima di quello che appare come un tour de force. Infatti dopo il derby campano, il Napoli affronterà Milan, Juventus e Roma in sette giorni. Adesso De Laurentiis cerca un traghettatore, prima di far partire un nuovo ciclo. Andiamo a vedere i papabili sostituti di Rino Gattuso.

Serie A, Gattuso vicino all’esonero: i nomi in lizza per De Laurentiis

Si avvicina quindi il cambio di rotta per la dirigenza partenopea, pronta ad esonerare Gennaro Gattuso. Aurelio De Laurentiis prova ancora ad aspettare le dimissioni del tecnico calabrese, una mossa che rischia però di far allontanare l’ultimo obiettivo in stagione, il quarto posto. Al momento non sono molti sostituti disponibili. La prima opzione sarebbe quella di un traghettatore fino alla fine dell’anno. In questo caso tutti gli indizi portano a Walter Mazzarri, anche se il tecnico non sembra essere contento di prendere questo ruolo.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Calciomercato Milan, è già derby di mercato: 20 milioni per il difensore

Tornano in lizza anche i nomi di Rafa Benitez e Maurizio Sarri, per una vera e propria operazione Nostalgia. Entrambi i tecnici, però, non sono convinti di entrare in gioco a stagione in corso. Per voltare completamente pagina, poi, ci sarebbero i nomi di Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti. Il primo però già ha dichiarato di non essere interessato all’incarico, mentre il secondo ha rifiutato una prima proposta di DeLa. Regna quindi l’incertezza in casa Napoli, con il rischio di gettare ulteriormente alle ortiche la stagione.